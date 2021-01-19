Украинским ВУЗам разрешат и дальше выдавать дипломы с отличием

Министерство образования и науки Украины заявляет, что высшие учебные заведения, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием.
«Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством юстиции Украины прорабатывает приказ МОН от 29.12.2020 № 1571 «Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки». Действующим этот документ станет после регистрации в Минюсте и опубликования в издании «Официальный вестник Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Отмечается, что информацию об особых достижениях выпускника учреждения высшего образования может указываться в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе «Дополнительная информация». Требования к присуждению награды также определяют вуз самостоятельно.
В министерстве напоминают, что законом «О высшем образовании» установлены следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим ступеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук.
Сообщение Министерства образования и науки о разработке новых форм документов о высшем образовании и научных степенях вызвало неоднозначную реакцию из-за намерений отказаться от «красных дипломов».
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