Кыргызстан откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.
«Нам предложили американскую вакцину Pfizer. Однако вакцина должна храниться при температуре −70 градусов. Нам хотели предоставить более миллиона доз бесплатно. Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет», — заявил министр в интервью государственному «Биринчи радио» («Первое радио»).
По словам министра, один холодильник, способный поддерживать такую температуру, стоит порядка 4 тысяч долларов. «Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще 2 миллиона долларов. Увы, в бюджете таких денег нет», — сказал он.
Как подчеркнул Бейшеналиев, в настоящее время Кыргызстан ведет переговоры с правительством России по поставке в страну российской вакцины — она хранится при температуре от −2 до −18 градусов.
Первые случаи коронавируса выявили в стране в марте 2020 года. Всего зафиксировано 83 268 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 1390 человек.
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