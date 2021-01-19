Минобразование хочет вернуть в школы учеников 9 и 11 классов

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению является крайне необходимым.
«Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным», — цитирует Шкарлета пресс-служба министерства.
По его словам, учителя имеют предостережения по поводу отсутствия очного общения с учениками. Также волнуются родители и школьники, которые в течение текущего учебного года готовятся к внешнему независимому оцениванию и государственной итоговой аттестации преимущественно в дистанционной форме.
«После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будут поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты», — отметил Шкарлет.
Он добавил, что рассматривается вопрос полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. Соответственно, продолжаются консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.
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