Объем выданных «доступных кредитов» превысил 18 миллиардов

С момента старта программы доступных кредитов 5-7-9% уполномоченные банки выдали 7957 займов на 18,5 миллиарда гривен, из них 279 займа на сумму 687,3 миллиона гривен — за последнюю неделю.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что всего было выдано 11,6 млрд грн займов рефинансирования, 3,2 млрд грн — на капитальные инвестиции, еще 3,6 млрд грн выданы в качестве антикризисных кредитов под 3%.
Больше всего кредитов выдал Райффайзен Банк Аваль — 3,9 млрд, из которых в основном это кредиты рефинансирования — 3 млрд грн (около 80% всех займов).
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