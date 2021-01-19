Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы

Лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая во вторник на заседании верхней палаты законодательного органа.

«Толпу кормили ложью. Ее спровоцировал президент и другие влиятельные люди», — заявил Макконнелл в сенате.

Это заявление прозвучало на фоне возможного процесса по импичменту в сенате.

Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.