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В Великобритании зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

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В Великобритании зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум — 1 564 смерти — был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 470, что является крупнейшим показателем в Европе. За последнюю неделю их число выросло на 20% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

За последние 24 часа были также выявлены 33,3 тыс. случаев заражения по сравнению с 37,5 тыс. случаев инфицирования, зафиксированными в понедельник, что стало наименьшим суточным приростом с 27 декабря. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 3,46 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

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В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. В понедельник власти объявили о начале вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение заболевания.

Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины была введена более чем 4 млн человек, что превышает 6% населения королевства. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

Великобритания, коронавирус
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