Акции Alibaba подорожали на 9% после сообщений о появлении Джека Ма на публике

Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba в среду подорожали более чем на 9% после сообщений о первом с октября прошлого года публичном выступлении основателя компании Джека Ма (китайское имя Ма Юнь). Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

По состоянию на 15:00 (09:00 по Киеву) акции Alibaba подскочили в цене на 9,34% — до 267 гонконгских долларов за бумагу.

Ранее китайские информационные ресурсы сообщили, что в среду Джек Ма в режиме видеосвязи пообщался с сельскими учителями из разных регионов страны. Миллиардер пропал из информационного пространства и не появлялся на публике с конца октября, что породило слухи об исчезновении магната.

Эти слухи подкреплялись сообщениями о срыве в начале ноября рекордного по своим масштабам размещения акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга. Двойное размещение акций, которое должно было стать крупнейшим в мире, было внезапно остановлено регулятором. Как отмечали наблюдатели, этому предшествовало публичное выступление в октябре Джека Ма, который в своей речи цитировал председателя КНР Си Цзиньпина и крайне критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране.

В конце декабря также стало известно о том, что Alibaba получила от Управления по контролю за рынком КНР уведомление о начале расследования против этой компании по подозрению в совершении ею действий монопольного характера.