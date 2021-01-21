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Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого, попавшегося на пьяном вождении

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Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого, попавшегося на пьяном вождении

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утром уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Как сообщило интернет-издание «Обозреватель», Немилостивый был остановлен сотрудниками патрульной полиции, которые заподозрили его в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Судя по видеозаписи, сделанной нагрудной камерой полицейского, задержанный отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

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Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал поведение Немилостивого «неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа».

«Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения», — подытожил Уруский.

Кабмин, Виталий Немилостивый
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