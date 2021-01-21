Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде и Британии

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска расширил зону тестирования технологии в Канаду и Великобритании, ранее она была доступна только в США.
Об этом сообщает CNBC.
Сейчас SpaceX установила более тысячи спутников для Starlink и ожидает разрешения от регуляторов других стран. В частности, компания зарегистрирована в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.
Отмечается, что SpaceX также направила запрос на доступ к рынкам Японии, в планах — Индия и Карибы.
В Британии стоимость месячной подписки составляет 89 фунтов, стоимость набора для подключения — 439 фунтов.
В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных местностях, которые имеют сложности с доступом к проводной сети. Первыми технологию получило сообщество коренных народов в городке Пикангикум (Онтарио, Канада). Население города — до 3 тысяч человек. Наборы для подключения доставили самолетом.
В среду, 20 января, ракета SpaceX Falcon 9 во время своего 8 запуска доставила на орбиту еще 60 спутников.
Скорость спутникового интернета Starlink пока будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink будет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 года задержка связи будет на уровне 16 мс.
По оценкам компании, построение сети спутникового интернета будет стоить около 10 млрд долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016