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Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде и Британии

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Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде и Британии

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска расширил зону тестирования технологии в Канаду и Великобритании, ранее она была доступна только в США.

Об этом сообщает CNBC.

Сейчас SpaceX установила более тысячи спутников для Starlink и ожидает разрешения от регуляторов других стран. В частности, компания зарегистрирована в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.

Отмечается, что SpaceX также направила запрос на доступ к рынкам Японии, в планах — Индия и Карибы.

В Британии стоимость месячной подписки составляет 89 фунтов, стоимость набора для подключения — 439 фунтов.

В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных местностях, которые имеют сложности с доступом к проводной сети. Первыми технологию получило сообщество коренных народов в городке Пикангикум (Онтарио, Канада). Население города — до 3 тысяч человек. Наборы для подключения доставили самолетом.

В среду, 20 января, ракета SpaceX Falcon 9 во время своего 8 запуска доставила на орбиту еще 60 спутников.

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Скорость спутникового интернета Starlink пока будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink будет заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 года задержка связи будет на уровне 16 мс.

По оценкам компании, построение сети спутникового интернета будет стоить около 10 млрд долларов.

SpaceX, Starlink
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