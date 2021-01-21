ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении прав человека во время Майдана

Страсбургский суд указал Украине на нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека в деле, касающемся столкновений во время протестов на майдане Незалежности.

В пресс-релизе суда указывается, что «Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место: многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, многократные нарушения пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность), многократные нарушения статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций), нарушение статьи 2 (право на жизнь) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)».

Как уточнили в ЕСПЧ, дела касались событий вокруг протестов на Майдане в Киеве, а также в других городах Украины, в том числе после разгона протестующих, их задержание, похищение активистов и жестокого обращения с ними, а также связанных с ними разбирательств.

«Все заявители сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции (титушки)», — говорится в релизе «, - говорится в релизе.

«Суд, в частности, установил, что власти сознательно применили жестокое обращение и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего», — пояснил ЕСПЧ, отмечая, что многие постановления о задержании были произвольными. Суд посчитал, «что власти намеренно пытались сорвать первоначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание».

«В целом он отметил, что обнаруженные нарушения, по всей видимости, были стратегией со стороны властей. Было также установлено, что расследование событий во многих случаях было неэффективным», — говорится в релизе суда.

Как утверждают в ЕСПЧ, Украина должна выплатить части заявителей компенсацию за материальный и моральный вред, а также расходы и издержки — суммы, указанные в соответствующих судебных решениях.