Есть только два сценария вакцинации – просить у Запада или производить вакцину самим, как предлагает Медведчук, – Марунич об интервью главы МОЗ

Представители власти обманывали украинцев, когда рассказывали, что западные вакцины Pfizer и Moderna прошли все стадии клинических испытаний. К такому выводу пришел политический эксперт Дмитрий Марунич по итогам прочтения интервью главы МОЗ изданию «Страна». Об этом Марунич написал в Facebook.

Анализируя интервью Степанова, Марунич пришел к выводу, что вакцинация в Украине возможна по двум сценариям.

«Сценарий № 1 — ничего не делаем, попрошайничаем у США и Запада, ждем, когда нам с барского плеча соизволят пожаловать вакцину. Когда богатые государства вакцинируют граждан и появятся излишки препарата. При этом сам Степанов понимает, что „супрунята“ и „зеленые“ его же и назначат крайним, поэтому лоббирует интересы производителей китайской вакцины Sinovac made in China. Если, конечно, британские „смотрящие“ Crown Agents разрешат нам купить эти крохи. Скажете 1,9 миллиона доз — это даже не минимум? Китайская вакцина не прошла третью стадию клинических исследований? Нужно брать, а разбираться будем потом, рапортуют в Минздраве. Занавес», — констатировал эксперт.

Марунич особо отметил, как впервые украинский министр официально признал, что западные вакцины не прошли третью стадию клинических испытаний, поэтому говорить можно только о промежуточных результатах.

«И тот факт, что наши „можновладці“, скрепя зубами, наконец, стали говорить правду по поводу вакцины, может записать себе в актив Виктор Медведчук. Вот почему министр Степанов официально признает, что ни одна вакцина — ни Pfizer, ни Moderna, ни любая другая — не прошли третью стадию клинических испытаний», — подчеркнул эксперт.

Поэтому Марунич возмутился тем, что власть во главе с Зеленским обманывала украинцев, когда провластные политики и чиновники утверждали, будто Pfizer и другие западные вакцины прошли третью стадию клинических испытаний.

«В связи с этим, вопрос к „зеленым“ „знатокам“ задает Дмитрий из Киева. Ребята, то есть, получается, когда вы утверждали, будто Pfizer и Moderna прошли третью стадию клинических испытаний, то банально врали? Так получается? Обман в составе организованной группы лиц и по предварительному сговору? Хотя, что тут обсуждать? Все очевидно», — сделал вывод эксперт.

Марунич описал второй сценарий, как возможность самостоятельно производить вакцину в Украине, который стал возможен благодаря тому, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с руководством РФ о производстве «Спутник V» в Украине.

«Сценарий № 2 принадлежит авторству Медведчука, который предлагает не просить, а производить вакцину самим. Действительно, фармацевтических заводов хватает, вопрос с передачей технологии производства решен на высшем уровне в Мск (в Москве. — Ред.). Достигнута договоренность о производстве „Спутник V“ на харьковском „Биолеке“. В этом случае Украина могла бы не только защитить своих граждан, но и стать серьезным игроком на мировом рынке», — констатировал эксперт.

Вместе с тем, Марунич пояснил, что такой вариант будет как «ножом по кошельку» для фармацевтических ТНК, которые собираются хорошо заработать на вакцинации украинцев с помощью Crown Agents.

«Вот почему обслуживающий интересы транснационалов главсанврач Ляшко, вместо того чтобы решать вопрос как защитить украинцев от ковида, агитирует против производства украинской вакцины (потому что, если вакцину производит украинский завод, то это будет уже украинская вакцина). В любой независимой стране это чудо уже давно бы отправили «на выход», а в Украине продолжает исполнять роль «главного санитарного врача», — удивился эксперт.

«Только вдумайтесь — „патриоты“ противодействуют тому, чтобы Украина сама производила вакцину от коронавируса!!! И как их после этого назвать? Патриоты США и деда Сороса... Спросите, а где же украинская вакцина, создание которой анонсировал сам Президент? Ответить честно? Гусары, всем молчать!» — заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.