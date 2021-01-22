Задержаны четыре подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Смертельный пожар в Харькове — задержаны 4 человека. Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей в порядке ст.208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга — директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Всем задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

«На данном этапе установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате „Золотое время“ в среднем составляла 15 тыс. грн», — отметила генпрокурор.

Кроме того, на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. Также к зданию без получения специальных разрешений было подключено электро- и газоснабжение (путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен).

«Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого „реабилитационного центра“ для алко- и наркозависимых. Основание их пребывания и точное количество устанавливается», — добавила Ведениктова.

Генпрокурор отметила, что проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.

Следственные действия продолжаются, правоохранители допрашивают других сотрудников пансионата, свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.