Войти
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
позиция
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию
резонанс
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Молчанов: У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку

433
Молчанов: У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку

«У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку», — написал на своей странице в ФБ политолог Кирилл Молчанов.

В публикации говорится, что «у главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука истерика. Всю неделю он занимается тем, что пытается сорвать освобождение из ОРДЛО четырех украинок. Кравчук, когда узнал, что власти ОРДЛО предложили главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку забрать людей, вышел в эфир и заявил, что сделает все, чтобы этого не произошло. То ли у Кравчука старческое помутнение рассудка, то ли это ему в ОП посоветовали, но глава делегации в ТКГ заявил, что Киев готов говорить с ОРДЛО как с государством (!), лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных».

Напомним, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти людей, не вылетел, об этом 21 января 2021 года сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Молчанов в своем посте акцентирует внимание на то, что Кравчук радостно заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел.

«Но ведь он и не должен лететь! Если бы господин Кравчук хоть малость интересовался происходящим, он бы знал, что Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ „Майорское“. Кравчука пора гнать в шею. Такие как он не способствую миру, а лишь отдаляют его», — резюмировал политолог.

Читайте также: ЕС не возражает против покупки Венгрией российской вакцины

Напомним, что народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

Леонид Кравчук, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 января 2021
Четверг, 21 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Разрыв между прагматиками и барыгами будет только увеличиваться. И очень скоро бывший клоун Зеленский станет не просто «разочарованием 2020 года», а «мастером спорта» в номинации «Как быстро обмануть надежды миллионов». И будет еще хорошо, если «зеленские» не превратятся в абсолютный электоральный ноль вроде Яценюка, а будут уныло барахтаться на одном уровне с сегодняшними политическими неудачниками.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Как неуязвимый экс-мэр управляет незаконной застройкой Ирпеня

Еще не так давно Ирпень был одним из самых уютных городов в Украине – находясь всего в 20 км от Киева, столичный спутник терялся в лесах, а дома местных жителей утопали среди вековых сосен. Долгое время Ирпень был местом культурного паломничества и островком вдохновения для советской и украинской интеллигенции – отдохнуть на дачи под Киевом приезжали писатели и музыканты со всего Союза. Именно этот городок стал некогда прототипом сказочного Цветочного города, где жил Незнайка и его друзья. Чтобы уничтожить легендарный Ирпень, которым восторгались классики мировой литературы, и превратить его в бетонные джунгли, экс-мэру Владимиру Карплюку понадобилось всего шесть лет.
Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016