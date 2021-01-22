Количество имен в домене .UA за год увеличилось на 2,3%

Количество регистраций в домене верхнего уровня «.UA» по итогам 2020 года увеличилось на 2,32% по сравнению с 2019 годом — до 549,18 тыс., сообщила пресс-служба компании «Хостмастер», выполняющей функции реестра домена «.UA» в пятницу.
По данным компании, в декабре-2020 рост регистраций в домене «.UA» составил 0,27% по сравнению с ноябрем-2020.
Количество доменных имен второго уровня за год увеличилось на 4,55% — до 23,8 тыс. Все остальные имена — третьего уровня, для регистрации доступны 63 публичных доменов: 57 географических и 6 общего назначения. В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 317,75 тыс. имен (годовой прирост 3,97%).
Численность доменных адресов в популярном географическом публичном домене kiev.ua за год уменьшилась на 2,65% — до 38,6 тыс. В то же время другой домен столицы — kyiv.ua, — по итогам года вырос почти в полтора раза, до 1,15 тыс. имен.
Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.
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