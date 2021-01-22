Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%

Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.

Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 1,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.