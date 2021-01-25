Мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле

Мужчина напал с ножом на троих россиян в стамбульском районе Бешикташ, сообщает газета Haber Turk. О том, что трое россиян пострадали в результате нападения в Стамбуле, также пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Haber Turk, инцидент произошел вечером 24 января. Пострадали две женщины и мужчина, их госпитализировали. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. По словам очевидцев, одна женщина получила семь ножевых ранений, а еще двое — по три-четыре удара. Один из собеседников газеты сообщил, что сначала мужчина требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и напал с ножом.

Полиция задержала нападавшего, им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн, его допросили, пишет Haber Turk. По данным СМИ, подозреваемый в нападении ранее имел много судимостей.