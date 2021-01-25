Французский институт Пастера не смог сделать свою вакцину от COVID-19

Научно-исследовательский институт имени ученого Луи Пастера в Париже принял решение прекратить свой основной проект по разработке вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.
Подобное решение специалисты приняли после того, как первые клинические исследования показали недостаточно хорошие результаты.
Институт Пастера разрабатывал данный препарат в сотрудничестве с фармацевтической компанией Merck & Co.
Разработкой вакцины от коронавируса во Франции занимается и компания Sanofi. Однако она ожидает, что вакцина будет готова не раньше конца 2021 года.
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