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Первый этап плана Шмыгаля по вакцинации можно выполнить за месяц, если слушать Медведчука, - эксперты

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Первый этап плана Шмыгаля по вакцинации можно выполнить за месяц, если слушать Медведчука, - эксперты

У премьер-министра Шмыгаля нет вакцины для выполнения представленного им плана вакцинации, хотя о возможности производить лекарственный препарат от COVID-19 еще в 2020 году договорился председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук. Плата за такую некомпетентность - это здоровье и жизни простых украинцев. Так блогер Виктор Орудин прокомментировал план по вакцинации населения Украины, представленный главой Кабинета Министров Денисом Шмыгалем.

«Парадоксы пана премьера Шмигаля. Есть четкий план вакцинации, но нет вакцины. Была возможность производить вакцину в Украине, но не было четкого плана. Плата за некомпетентность - это здоровье и жизни граждан Украины», - написал Орудин.

Политический эксперт Светлана Кушнир согласилась с Орудиным, подчеркнув, что если бы Шмыгаль хотел защитить украинцев, то власть давно бы могла начать вакцинацию.

«Если бы Шмыгаль и компания не занимались бла-бла-бла, а действительно хотели бы защитить украинцев от короны, то давно бы уже это сделали», - отреагировала политический эксперт.

Кушнир обратила внимание, что первый этап вакцинации Украина уже могла бы провести, ведь 700 тысяч доз - это именно столько, сколько может производить харьковский фармзавод «Биолек» в месяц.

«Смотрите, сам Шыгаль сказал, что первый этап вакцинации - это 367 тысяч человек (медицинские работники, жители домов престарелых, военные в зоне боевых действий на Донбассе). 367 тысяч человек - это чуть более 700 тысяч доз, исходя из нормы «две дозы на человека», - привела подсчеты эксперт.

Кушнир подчеркнула, что оппозиционный политик Виктор Медведчук еще в декабре решил все вопросы по передаче Украине технологии производства вакцины «Спутник V», а харьковский завод «Биолек» подтвердил готовность производить 700 тысяч доз в месяц.

«Вот только Шмыгаль не сказал, что 700 тысяч доз Украина уже могла бы произвести самостоятельно, а не стоять с протянутой рукой перед Западом. Причем всего за один месяц (!!!). О передаче формулы и сырья еще в декабре договорился Медведчук, 700 тысяч доз - столько харьковский «Биолек» может выпустить за месяц», - отметила эксперт.

«А так получается просто какой-то всемирный позор! Уже даже вице-спикер Елена Кондратюк на согласительном совете в понедельник заявила, что Украина - единственная страна в Европе, где так и не началась вакцинация», - напомнила она.

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В завершение Кушнир пришла к выводу, что если бы Зеленский, Шмыгаль и власть в целом действительно хотели защитить украинцев, то давно начали бы производство собственной вакцины, ведь все вопросы на уровне президента РФ решил Медведчук.

«Если бы Зеленский, Шмыгаль и прочая «стая товарищей» действительно хотели защитить украинцев, они бы давно зарегистрировали тот же «Спутник V», все вопросы на уровне самого Путина давно решил Медведчук. А так план есть - а вакцины нет. Поэтому все их пустопорожние планы не стоят даже бумаги, на которой они написаны», - заключила политический эксперт Светлана Кушнир.

Виктор Медведчук, вакцина
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