Международные резервы Украины достигли $28,9 млрд

Международные резервы Украины к настоящему времени незначительно снизились — до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года ($29,1 млрд), сообщил глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.
Согласно его сообщению в Facebook в среду, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале — $652 млн.
Данилишин добавил, что, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты.
В сообщении также указывается, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на «спотовом» сегменте рынка, незначительное преобладание спроса — на «форвардном» сегменте.
Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд.
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