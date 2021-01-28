В Словакии на коронавирус протестовали полстраны

В Словакии закончили третий этап общенационального тестирования на COVID-19, в рамках которого удалось продиагностировать почти три миллиона граждан из общего количества населения страны в 5,5 миллиона человек.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на Минздрав Словакии.

Отмечается, что с 18 по 26 января быстрые тесты сделали 2, 95 млн словаков старше 10 лет. Из них у 1,24% протестированных подтвердили положительный результат.

Как объявлялось, третий этап массового тестирования в Словакии был официально добровольным. Впрочем, согласно новым правилам в стране, гражданам, которые не смогли предоставить отрицательный результат теста на коронавирус либо же документ о болезни в прошлом, запрещается до 7 февраля как ходить на работу, так и выходить на прогулки или пробежки.

В Словакии 31 октября и 1 ноября прошлого года проходил первый этап общенационального тестирования. Оно было добровольным для граждан в возрасте от 10 до 65 лет. В первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны. Второй этап тестирования был проведен 7-8 ноября. В нем приняли участие 2 миллиона словаков.

В то же время словацкие медицинские ассоциации и другие сообщества в сфере здравоохранения раскритиковали проведение общенационального тестирования на здоровых людях и назвали его неэффективным использованием ресурсов системы здравоохранения, которая находится на грани краха.