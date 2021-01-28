«Укрзализныця» запустила новый ускоренный пригородный поезд Константиновка-Харьков

АО «Укрзализныця» запустило новый ускоренный пригородный поезд № 7087/7088 сообщением Константиновка — Харьков с остановками в Изюме, Святогорске, Лимане, Краматорске и Дружковке.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, поезд № 7087 Харьков — Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55 и прибывать в Константиновку в 20:41. Поезд № 7088 Константиновка — Харьков будет отправляться в 05:35, прибывать в 10:32. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

«Укрзализныця» также отметила, что данный поезд прошел капремонт на Киевском электровагоноремонтном заводе: была установлена современная система видеонаблюдения, климат-контроль, система противопожарной безопасности, новые сидения и модернизирована система освещения.

Ранее УЗ запустила новый модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Киев — Тарасовка — Киев.