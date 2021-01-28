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Tesla впервые в истории показала годовую прибыль

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Tesla впервые в истории показала годовую прибыль

Tesla сообщила о первой годовой чистой прибыли в истории компании. По итогам 2020 года она составила $721 млн. Предыдущий год производитель электрокаров завершил с убытком в $862 млн.

Однако размер прибыли оказался меньше прогнозируемого аналитиками — по данным Refinitiv, эксперты ожидали, что показатель превысит $1 млрд. На постмаркете 27 января акции Tesla подешевели на 5%, опустившись ниже $821 за бумагу.

В компании заявили, что в четвертом квартале прибыль снизилась из-за роста затрат и подготовки к производству обновленных моделей седана Model S и внедорожника Model X.

В минувшем году Tesla почти достигла своей цели — продать 500 тыс. машин. По итогам года компания поставила покупателям 499,55 тыс. автомобилей.

Tesla не назвала конкретное количество автомобилей, которое планирует поставить в 2021 году, но заявила, что по плану компании число проданных электрокаров превысит достижение 2020 года более чем на 50%. Это означает, что Tesla поставит свыше 750 тыс. единиц, подсчитали в Bloomberg.

За 2020 год Tesla получила выручку в размере $31,5 млрд, превзойдя ожидания Refinitiv в $31 млрд. Этому способствовал как рост продаж электромобилей, так и увеличение доходов от продажи ZEV-кредитов автопроизводителям, которые выпустили меньше электрокаров, чем требуют правила регуляторов.

В прошлом году такие кредиты принесли Tesla около $1,6 млрд по сравнению с $594 млн в 2019 году.

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Компания сумела увеличить прибыль благодаря растущему спросу на электромобили в Китае. С 2019 года Tesla производит автомобили на собственном заводе в Шанхае.

К концу 2020 года Tesla накопила на счетах $19,4 млрд наличности. Это заметно превысило долг в $11,7 млрд, имеющийся у производителя.

В будущем на продажи положительно повлияет то, что в начале 2021 года Tesla начала поставлять первые внедорожники Model Y, произведенные в Китае, пишет The Wall Street Journal.

По заявлению компании, теперь у нее есть возможность производить более миллиона автомобилей в год. Компания сообщила, что ее завод в Шанхае может произвести 450 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y. Это на 200 тыс. больше, чем сообщалось в предыдущем квартале.

Кроме того, Илон Маск заявил, что Tesla переходит на подписную бизнес-модель — по ней будет распространяться пакет Tesla Full Self Driving начиная с первого квартала 2021 года. Сейчас покупатели получают его за $10 тыс. в качестве единовременной покупки. Это позволит Tesla увеличить регулярную выручку, поскольку компания продолжает работать над технологией беспилотного вождения и регулярно обновляет программное обеспечение.

Tesla
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