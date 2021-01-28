Зубченко: На электоральном поле Медведчук устроил «слугам» разгром в стиле «Сталинград». В роли фельдмаршала Паулюса – пан Зеленский

Стремительное падение рейтинга «слуг народа», которые представляют действующую власть со всеми ее неадекватными действиями, понятно и предсказуемо. Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко, комментируя результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Рейтинг в 11,2% фиксирует весь кошмар, представленный нам ежедневно в объективных ощущениях. „Слуги“ теперь плетутся в конце пантеона лидеров, конкурируют с абсолютно виртуальным проектом „Сила и честь“ Смешко—Гордона. Разница между ними в пределах социологической погрешности. Три процента. Это даже не провал...» — характеризует сложившую ситуацию журналист.

Зубченко поясняет, что речь идет о тотальной «зачистке» Зеленского и его партии с электорального поля, даже проект Ющенко «Наша Украина» не разваливался такими стремительными темпами.

«Тут же речь идет о полной маргинализации партии. В Украине любой проект власти имел за счет админресурса около 15%. Плюс десять процентов населения всегда голосует за власть. Не знаю, как это объяснить. Тут же просто дно. От абсолютного большинства на выборах 2019 года до стремительного приближения к пятипроцентному избирательному барьеру», — аргументирует журналист.

В то же время, поясняет Зубченко, первое место «Оппозиционной платформы — За жизнь» с 20,7% — это абсолютно закономерный результат. По мнению Зубченко, на электоральном поле Виктор Медведчук устроил Зеленскому настоящий «Сталинград».

«На протяжении последнего года наблюдается исключительно позитивная динамика роста рейтинга (партии ОПЗЖ. — Ред.). Отрыв от «партии власти» практически двукратный, а это говорит о том, что на электоральном поле Медведчук устроил Зеленскому и «слугам» настоящий разгром в стиле «Сталинград». В роли фельдмаршала Паулюса — пан Зеленский. Ближайший «преследователь» — одиозный, стремительно маргинализирующийся Петр Алексеевич. И еще Тимошенко, которая уже никогда «не взлетит», — иронизирует автор.

Как пишет Зубченко, главная причина заключается в том, что Зеленский полностью провалил свое основное предвыборное обещание о мире на Донбассе.

«Помните его пафосное заявление на инаугурации? „Не я начал эту войну, но я ее закончу“. Закончил он тем, что переговоры в Минском формате полностью заблокированы. „Нормандский формат“ существует в виде консультаций неких консультантов глав государств, которые договариваются о продолжении консультаций. Даже Минск больше не является нейтральной территорией для ведения переговоров, поскольку Лукашенко теперь для Киева официальный „враг демократических ценностей“. А первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске закончилось скандалом, что еще раз показало — „зеленские“ завели мирный процесс в тупик», — констатирует автор.

По словам Зубченко, вся Украина увидела, как Офис президента опустился уже до того, что блокирует процесс возвращения украинских пленных из ОРДЛО при посредничестве Медведчука, поскольку якобы «не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба».

«Странно, до этого Медведчук за 2014–2019 годы вернул домой около 500 удерживаемых лиц и пленных только с украинской стороны. То есть слова Кравчука элементарно противоречат фактам. А еще глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил с редким по степени кретинизма заявлением: „а мы не знаем, кого там они нам передают, есть ли у них украинские паспорта“, — опровергает журналист позицию власти.

„Позиция „зеленых“ по поводу тотальной украинизации, затеянной Порошенко — это еще один „камень на шею“ для псевдопартии „Слуга народа“, точнее, для того, что от нее осталось. Доносы, травля патриотов в рамках кампании по „деруссификации“, невменяемый мовный омбудсмен. По итогу консолидируется электорат „Оппозиционной платформы“ Медведчука“, — добавляет журналист.

В завершение Зубченко обращает внимание: уже даже проамериканские „эксперты“ пишут в Facebook, что после победы на выборах имя следующего премьер-министра будет определять ОПЗЖ Медведчука.

„Зеленые“ и Зеленский не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому есть все основания для укрепления электорального лидерства „Платформы“. Личный рейтинг самого президента просел до уровня меньше 20%. С такими показателями надо не о втором сроке думать, а о том, как „спрыгнуть с темы“. И обратите внимание еще на один момент. Выборы следующего состава Рады будут проводиться исключительно по партийной системе. Это означает, что в парламенте у „Оппозиционной платформы“ будет самая большая фракция, которая получит право выдвинуть своего премьера и спикера. Уже даже проамериканские „эксперты“ прямо пишут в Facebook, что надо смириться с тем, что имя следующего премьера будут определять Медведчук с соратниками. Просто небольшой штрих для понимания текущего момента», — резюмирует политический публицист Александр Зубченко.