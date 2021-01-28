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«Где уголовные дела по Коболеву и Витренко?», - в «Батьківщине» заявили о причине высоких цен на газ

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«Где уголовные дела по Коболеву и Витренко?», - в «Батьківщине» заявили о причине высоких цен на газ

Верховная Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. «За» проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых. Фракция «Слуга народа» дала 177 голосов в поддержку Витренко. Еще 18 – депутатская группа «Довіра». Также за назначение Витренко проголосовало 9 внефракционных депутатов. 

Пять фракций Верховной Рады – ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батьківщина», «За майбутнє», «Голос» - не дали ни одного голоса за кандидатуру Витренко.

По сообщению РБК-Украина, в своем выступлении в парламенте лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко подчеркнула, что причиной сегодняшнего кризиса с ценами на газ для населения являются коррупционные решения о лишении украинцев дешевого газа собственной добычи, и обвинила бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко и нынешнего главу компании Андрея Коболева в создании коррупционной модели. 

«Сем лет назад, когда еще была предыдущая власть, у людей просто нагло, через коррупционную модель, идеально проработанную, забрали дешевый украинский газ и подняли цены на газ и на тепло – вдумайтесь – в 11 раз. Мы же все с вами знаем, что проведен государственный аудит за эти годы, и мы знаем, что НАК «Нафтогаз» вывел из страны 225 млрд. грн. И 75 млрд. гривен недоплатил в бюджет. Где уголовные дела по 225 миллиардам гривен, которые людьми были заплачены за тарифы? Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые это все делали? Никаких уголовных дел нет, а Коболев на месте. И вся коррупционная машина по установлению необоснованных тарифов продолжает, уже после окончания предыдущей власти, работать в новой власти», - заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко также заявила, что цена 6,99 грн. за 1 куб м. газа для населения, установленная Кабинетом министром Украины, является необоснованной. «Посмотрите, пожалуйста, бухгалтерию «Нафтогаза». Закачали в газовые хранилища – народные, государственные газовые хранилища, которые не принадлежат ни Коболеву, ни Витренко, ни правительству, никому – закачали, например, в мае – 2631 грн. за тысячу кубов, в июне – 2357 грн. за тысячу кубов, август – 2918 грн. за тысячу кубов. Нам сказали, что 30 млрд. кубов газа закачено по таким ценам и что полностью на всю зиму всем хватит. Откуда цена 7 тыс. гривен? Вы просто продолжаете коррупционные схемы, которые делала предыдущая власть, точно также выводятся деньги, а тот же Коболев остается на должности», - заявила Тимошенко.

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Представитель фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, а также глава фракции «Голос» Ярослав Железняк ранее заявляли, что не поддержат кандидатуру Витренко. В частности, из-за его неоднозначных высказываниях о возможности покупки российского газа у независимых от «Газпрома» поставщиков. «Очевидно, это было пробное заявление, очевидно его кто-то попросил, потому что Шмыгаль заявил, что никаких поставок газа напрямую из России не будет, это значит, он не самостоятельная фигура. А если он, в данном случае есть подозрение, что он может быть не самостоятельной фигурой, то поддержки со стороны «ЕС» однозначно не будет», – заявил Владимир Арьев.

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Юрий Витренко, цена на газ
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