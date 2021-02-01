Пилецкая: Медведчук настолько мешает власти, что методы борьбы с ним постоянно обсуждаются на «приемах» в американском посольстве

Постоянный рост рейтинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, соответственно, рост доверия избирателей к ее лидеру — народному депутату Украины Виктору Медведчуку — вызывает личную ревность у Владимира Зеленского и членов его команды. Поэтому любые действия Медведчука, даже направленные на спасение жизни граждан Украины, будут блокироваться действующей властью. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила политолог Юлия Пилецкая.
«Последнее исследование Киевского института социологии показывает, что если бы выборы состоялись в ближайшее время, то „Оппозиционная платформа“ набрала бы большинство голосов, а партия „Слуга народа“ пришла только третьей. Респонденты назвали Виктора Медведчука волевым, сильным антикризисным политиком. И эти его личные качества стали основой для их выбора. Конечно, это вызывает ревность (Владимира Зеленского. — Ред.)», — отметила политический эксперт.
В этом контексте Пилецкая добавила, что «на обедах в американском посольстве представители Банковой обсуждают, как разобраться с Медведчуком». По ее словам, об этом пишут некоторые телеграм-каналы.
Политолог высказала мнение, что, если бы вместо Медведчука представители ОРДЛО в качестве посредника предложили любого другого политика, никаких препятствий в передаче пленных ни со стороны ТКГ, ни со стороны власти не было бы.
«Мне кажется, что если бы переговорщики с той стороны назвали другого политика, то людей бы передали. А здесь идет попрание всех международных практик. В практике тех же Соединенных Штатов или европейских стран, где были вопросы неподконтрольных территорий и освобождения лиц, там называется фамилия, имя кого-то со спецстатусом, кому готовы передать живых невредимых людей. А Медведчука назвали в контексте того, что ему готовы как переговорщику под его личные гарантии передать», — сказала Юлия Пилецкая, добавив, что если бы Медведчуку дали возможность это сделать, то он бы мог вернуть не только четырех женщин, о которых сейчас идет речь, а и других пленных.
Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук отметил, что если бы власть захотела воспользоваться рекомендациями и наработками ОПЗЖ и не прислушивалась к требованиям МВФ и США, то «Украина сегодня имела бы рост экономики, а не очередное ее катастрофическое падение». Также парламентарий подчеркнул, что избиратели это видят и понимают, поэтому (и это подтверждают результаты последних социологических исследований) поддерживают оппозицию.
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