Серебро подорожало выше $30 впервые с февраля 2013 года

Цена серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась на 12,8% и в пике достигала $30,35 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:12 по Киеву.
Последний раз стоимость серебра находилась выше уровня $30 за тройскую унцию в феврале 2013 года.
К 10:34 цена на серебро замедлила рост до $29,79 за тройскую унцию (+10,7%).
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