Цена золота приближается к историческому максимуму

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию.

Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года — 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года — 1923,7 доллара за унцию.

Тем временем серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже подскочили на 7,4% — до максимальных с сентября 2013 года 23,144 доллара за унцию.