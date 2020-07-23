Цена золота приближается к историческому максимуму

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию.
Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года — 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года — 1923,7 доллара за унцию.
Тем временем серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже подскочили на 7,4% — до максимальных с сентября 2013 года 23,144 доллара за унцию.
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