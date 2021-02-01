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В Украине запустят сайт для записи на COVID-вакцинацию

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В Украине запустят сайт для записи на COVID-вакцинацию

МОЗ запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от COVID-19 для групп риска в соответствии с этапами кампании, также будет проведена коммуникационная кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«10.02 у нас уже будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируется и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить», — сказал Ляшко.

Он сообщил, что будет предложено три механизма, как сделать прививки: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Таким образом, по словам Ляшко, не должно возникнуть проблемы, если у человека нет семейного врача.

«Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививок», — сказал Ляшко.

Он напомнил, что дорожная карта по иммунопрофилактике предусматривает пять этапов, в каждом из которых определены группы риска, которые будут охвачены прививками. В первый этап попали медицинские работники. На втором этапе — люди пожилого возраста.

«Именно по такому этапу и будут начинаться прививки. Например, приехала первая вакцина, она используется для медицинских работников. Затем социальные учреждения: как работники, так и люди, которые находятся в этих социальных учреждениях. Социальные учреждения закрытого типа, это дома престарелых и т.п. И, прежде всего, военнослужащие, которые защищают границы нашей страны. Мы их также защищаем, поскольку это элемент национальной безопасности. После этого переходим ко второму этапу. Рассматривается возможность одновременного начала именно двух этапов — и первого, и второго», — сказал Ляшко.

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Напомним, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от COVID-19. В середине февраля в Украину будет поставлено 117 тыс. доз вакцины BioNTech /Pfizer.

Также COVAX подтвердил Министерству здравоохранения поставки вакцины производства компании АстраЗенека, в количестве от 2 млн 100 тыс. до 3 млн 700 тыс. доз в течение 1 −2 квартала 2021 года.

Кроме того, Украина будет подавать дополнительный запрос по увеличению количества вакцин производства компании Pfizer.

вакцина, Виктор Ляшко
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