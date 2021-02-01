Watchdogs: Команда Зеленского списала закон о референдуме с аналогичного законопроекта Медведчука

Принятый на днях Верховной Радой президентский закон «О народовластии через всеукраинский референдум» практически идентичен законопроекту Виктора Медведчука, который партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подавала в 2019 году.
Об этом говорится в очередном расследовании журналистов проекта Watchdogs, в котором постоянно вскрываются коррупционные схемы во власти и бизнесе страны.
Отмечается, что подготовку президентского законопроекта курировал первый вице-спикер Верховной Рады, представитель фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук.
По мнению специалистов, плагиат команды Зеленского виден невооруженным глазом.
Так, кандидат юридических наук, эксперт по конституционному праву Николай Марченко сравнил уже принятый закон, который «слуги» подали в июне 2020 года с законопроектом, который ОПЗЖ зарегистрировала в 2019 году. По мнению юриста, в законе от Зеленского нашлись и концептуальные, а также прямые текстовые заимствования.
«Есть статьи, в которых либо не существует текстовых изменений или их текстуальные изменения, по сравнению с законопроектом ОПЗЖ, составляют от 3-х до 4-х слов. Отдельные тексты являются на 100% тождественными, есть тексты, часть которых имеет тождество 80-90%. Группа Стефанчука пошла не путем концептуальной разработки нового законопроекта», – сказал Марченко.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада Украины должна остановить попытку узурпации власти Президентом Зеленским и его окружением.
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