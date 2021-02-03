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Козак: Зеленский пытается прикрыть свои политические преследования несуществующим антитеррористическим расследованием

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Козак: Зеленский пытается прикрыть свои политические преследования несуществующим антитеррористическим расследованием

Вводя санкции против трех наиболее рейтинговых телеканалов в стране Президент Владимир Зеленский понимал, что нарушает закон и Конституцию Украины. Поэтому теперь его попытку расправиться с политическими оппонентами пытаются прикрыть антитеррористическим законодательством и несуществующим расследованием. Об этом заявил народный депутат Украины, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

Парламентарий подчеркнул, что все обвинения, выдвинутые в его адрес являются инсинуацией и ложью, которую власть никогда не осмелится обнародовать.

«Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято «на основании антитеррористического законодательства и расследования».

«Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех „расследований“, которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов», — сказал Козак.

Кроме того, он отметил, что Секретарь СНБО сам подтвердил, что расследование — это фикция, заявив, что обвинения являются всего лишь предположениями и могут не соответствовать действительности. Что по мнению народного депутата не удивительно, потому что ложь для Президента Украины стала входить в привычку.

«Это „расследование“ является такой же ложью, как обещания Зеленского в Париже, зафиксированные в меморандуме от 9 декабря 2019 года, такой же ложью, как слова украинского Президента, сказанные более года назад, о том, что у правительства есть „интересное решение“, которое позволит снизить цену на отопление для населения в два раза. Такой же ложью, как обещание разработать украинскую вакцину или завезти в Украину 8 миллионов доз вакцины по программе COVAX. Удивительно, что отдельные европейские чиновники до сих пор не поняли, с каким лжецом и профессиональным лицедеем они имеют дело», — резюмировал Тарас Козак.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсила будет инициировать процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины, в том числе и незаконным введением санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запретом на вещание трем оппозиционным телеканалам ‒ «112 Украина», ZIK и NewsOne.

NewsOne, 112 канал, Владимир Зеленский, Тарас Козак
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