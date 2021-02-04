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Министр юстиции заявил о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с Коломойским

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Министр юстиции заявил о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с Коломойским

Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО «Укрнафта» в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд плюс проценты, признав отсутствие своей юрисдикции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью)))», — написал он на своей странице в Facebook.

«Для лучшего понимания масштаба требований: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий.

Решения Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы ничего не подозревающих и затягивают процесс. Но теперь это произошло — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов, а не 6 млрд», — написал он.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты». Группе компаний, связанных с бывшими акционерами «Приватбанка», среди которых в частности Игорь Коломойский — около 42% акций.

Миноритарные акционеры ПАО «Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии «Укрнафты» требовали в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Кипрские офшоры Коломойского и Боголюбова утверждали, что, по их мнению, существуют четыре основные причины для иска к Украине:

1) Экспроприация газа, добытого ПАО «Укрнафта» или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК «Нафтогаза Украины» в течение нескольких лет;

2) Изменение корпоративной структуры ПАО «Укрнафта» в результате изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%;

3) Отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления «Укрнафтой»;

4) Увеличение рентной платы за использование недр.

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Юридическими основаниями для иска кипрские компании называли нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые проистекают из Энергетической хартии.

Укрнафта, Игорь Коломойский, Стокгольмский арбитраж
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