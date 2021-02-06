Эрдоган хочет вывести Турцию в топ-10 экономик мира

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира.
«Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, — приводит слова президента агентство Anadolu. — Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира».
По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления «добилась значимых результатов во всех областях». «Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», — добавил турецкий лидер.
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