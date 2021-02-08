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Биткоин обновил рекорд после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту

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Биткоин обновил рекорд после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

Это произошло после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту. О данном заявлении компании сообщает CNBC.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 15.00 по Киеву стоимость биткоина выросла на 21,34% — до $43 309.

Таким образом, цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в $41 950.

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29 января биткоин подорожал на 19% после упоминания в Twitter американским бизнесменом Илоном Маском.

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