Биткоин обновил рекорд после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Это произошло после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту. О данном заявлении компании сообщает CNBC.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 15.00 по Киеву стоимость биткоина выросла на 21,34% — до $43 309.
Таким образом, цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в $41 950.
29 января биткоин подорожал на 19% после упоминания в Twitter американским бизнесменом Илоном Маском.
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