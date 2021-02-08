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Количество украинцев, получающих ВНЖ в Польше, продолжает расти

2005
Количество украинцев, получающих ВНЖ в Польше, продолжает расти

По официальным данным Управления по делам иностранцев Польши (Urząd do spraw cudzoziemców) в настоящее время порядка 460 000 иностранных граждан имеют действующий вид на жительство в Польше. За 2020 год их численность увеличилась более, чем на 34 тыс. людей. Из них — большая часть украинцы (29,4 тыс. — в 2020 году), белорусы (3,2 тыс.), грузины (2,4 тыс.), молдоване (1,2 тыс). Большая часть выданных карт побыту связана с работой иностранцев — 76%.

Как отмечает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal из желающих получить карты побыту в Польше большая часть — это молодежь в возрасте 18-40 лет (60%). Получение ВНЖ является существенным шагом в процессе интеграции мигрантов в польское общество. Как правило за ним следуют и другие интеграционные шаги — воссоединение семей, покупка недвижимости, учеба в польских учебных заведениях, ПМЖ и гражданство.

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Соответственно, чем больше людей трудоспособного возраста стремятся получить карты побыту, тем меньше шансов на их возвратную миграцию в страну происхождения. Эта тенденция негативна для Украины. При этом, это позитив для Польши, экономика которой продолжает испытывать дефицит украинской рабочей силы, т.к. выдавая карты побыту украинцам, она тем самым удерживает их от выезда в другие страны ЕС, где размер заработных плат выше.

Польша, ВНЖ
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