Глава НАТО не сказал, когда альянс может принять Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем высказался относительно членства Украины в НАТО. По его словам, сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Шмыгаля и Столтенберга в Брюсселе.
По словам Столтенберга, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Альянса.
«Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство — продолжение демократических реформ», — подчеркнул генсек НАТО.
Со своей стороны Шмыгаль заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Он подчеркнул, что Украина выполняет «домашнее задание» по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016