Сын Трампа набрал более миллиона подписчиков в своем Telegram-канале

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший набрал более 1 млн подписчиков в своем канале в Telegram.
Как свидетельствует информация в учетной записи Трампа — младшего, по состоянию на 9 февраля его Telegram-канал насчитывает более 1,002 млн подписчиков. Две недели назад у Telegram-канала сына экс-президента было 723 тыс. подписчиков.
Сын бывшего президента начал пользоваться сервисом летом 2019 года. 23 января текущего года Трамп-младший сообщил, что будет публиковать материалы в Telegram-канале, поскольку недоволен политикой, которую проводят в Facebook, Instagram и Twitter. Он по-прежнему пользуется этими соцсетями, но опасается, что их руководство может в любой момент его заблокировать.
Трамп-младший является одним из вице-президентов компании Trump Organization. Она принадлежит его отцу — бывшему президенту США Дональду Трампу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016