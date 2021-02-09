Эрдоган пообещал через два года запустить ракету на Луну

Турция планирует запустить к 2023 году в космос ракету, которая достигнет Луны. Об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу.

По его словам, посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года. «Я верю, что турецкие инженеры выполнят миссию», — сказал турецкий лидер, которого цитируют местные СМИ.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Анкара намерена создать космодром при международном участии для того, чтобы республика «получила доступ в космос».