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Цены на платину выросли до шестилетнего максимума

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Цены на платину выросли до шестилетнего максимума

Цены на платину выросли до шестилетнего максимума на фоне опасений того, что восстановление активности в промышленности и более строгие правила в отношении выбросов сократят предложение металла, пишет Bloomberg. В среду, 10 февраля, цены выросли на 6,1% и составили $1252,8 за унцию.

Платина используется в основном для нейтрализации выбросов вредных веществ в автомобилях с бензиновым двигателем. Кроме того, для производства таких катализаторов используют палладий. Однако огромная разница в ценах между ними (цена палладия — $2380 за унцию), а также более высокие требования из-за ужесточения нормативов по выбросам в атмосферу повысили ожидания того, что платина будет использоваться больше, чем палладий.

В этом году платина превзошла многих конкурентов после того, как большую часть прошлого года отставала в росте от других металлов. Поставки платины сократились на 20% из-за приостановки выпуска во время пандемии. Поддержку ценам также оказал высокий инвестиционный спрос на металл.

«К росту платины привел оптимизм в отношении спроса на металл со стороны промышленного сектора и автопроизводителей, более строгие правила регулирования выбросов и ослабление курса доллара в последние пару дней», — рассказала Bloomberg старший стратег по драгоценным металлам ABN Amro Bank Жоржетт Боэле. В долгосрочной перспективе существует большой потенциал для дальнейшего роста цены, сказала она.

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Производитель автокатализаторов Johnson Matthey заявил в среду, что ожидает увеличения доли использования платины при производстве катализаторов в этом году после 15 лет спада. Прирост будет в основном обусловлен более высоким спросом на китайские грузовики, хотя восстановление производства автомобилей в целом повысит спрос на все металлы платиновой группы, говорится в сообщении компании.

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