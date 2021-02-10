ЮАР отказывается от вакцины AstraZeneca и ищет кому ее продать

Южная Африка рассматривает возможность обмена или продажи коронавакцины Oxford-AstraZeneca в связи с ее низкой эффективностью против нового штамма COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Планы ЮАР по использованию Oxford-AstraZeneca для вакцинации медицинских работников были отменены после того, как исследование показало «неутешительные» результаты против нового варианта COVID-19 в стране.

Вместо этого страна намеревается использовать вакцину Johnson & Johnson.

В Южной Африке имеется полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca, и сейчас правительство думает, что с ними делать.