В Индии по требованию правительства Twitter заблокировал 500 аккаунтов

Twitter заблокировал в Индии 500 своих аккаунтов после требования властей принять меры к прекращению распространения дезинформации и сообщений подстрекательского характера в связи с протестами индийских фермеров против новых сельскохозяйственных законов.
«Мы заблокировали часть аккаунтов, указанных в постановлениях о блокировке, в соответствии с нашей политикой в отношении скрытого контента в Индии. Эти учетные записи по-прежнему доступны за пределами Индии», — цитирует в четверг сообщение Twitter газета The Pioneer.
Заблокировав аккаунты, Twitter частично удовлетворил требования правительства Индии, отказавшись закрыть учетные записи новостных агентств, журналистов и политиков под предлогом того, что это «нарушило бы их фундаментальные права на свободное выражение мнения». «Мы продолжим отстаивать эти права пользователей и ищем пути для того, чтобы это отвечало требованиям индийского законодательства», — заявил Twitter.
«Такая позиция Twitter» и решение публиковать дискуссию с индийским правительством о закрытии аккаунтов в специальном блоге, тем самым сделав ее публичной, вызвало резкое недовольство министерства электроники и информационных технологий Индии, сообщает издание.
Оно напоминает, что 8 февраля премьер-министр Индии Моди призвал защитить страну от «деструктивной» иностранной идеологии и пагубного влияния из-за рубежа после того, как поп-звезда Рианна, активистка-защитница природы Грета Тунберг и американская адвокатесса Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис, заявили о поддержке протестов индийских фермеров.
После этого индийские власти попросили Twitter удалить более 1,3 тыс. аккаунтов за, по их мнению, распространение дезинформации и провокационного контента вокруг протестов фермеров, за которыми, по мнению индийской стороны, стоят пакистанские и сикхские экстремисты.
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