Бывшие чиновники-республиканцы обсуждают создание в США новой партии без Трампа

Более ста американских политиков, занимавших различные посты, будучи членами Республиканской партии США, обсуждают создание новой правоцентристской партии. Как сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на четырех участников дискуссии, намерение организовать новую политическую силу они связывают с недовольством политикой бывшего президента США Дональда Трампа и реакцией на нее действующих членов Республиканской партии.

«Значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии, — приводит агентство слова независимого политика Эвана Макмаллина. — Партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам, иначе необходимо нечто новое».

Макмаллин сообщил, что 5 февраля более 120 политиков, бывших ранее чиновниками от Республиканской партии, провели видеоконференцию, в ходе которой выработали два варианта дальнейших действий: создание новой партии правоцентристского толка и создание политической фракции внутри Республиканской партии или за ее пределами. Все они выступают за возвращение к ценностям «принципиального консерватизма», основу которых — приверженность Конституции США и верховенство закона — нарушил, по мнению участников дискуссии, бывший глава вашингтонской администрации Дональд Трамп. Отмечается, что в обсуждении приняли участие в том числе экс-сотрудники администраций президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего, Джорджа Буша — младшего и Дональда Трампа.

Политики намерены добиваться выдвижения своих кандидатов на выборах, а также оказывать поддержку любым кандидатам, разделяющим их ценности. Среди возможных названий новой политической силы называются Integrity Party и Center Right Party.