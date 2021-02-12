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СМИ: Зеленский пытается конкурировать с Медведчуком

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СМИ: Зеленский пытается конкурировать с Медведчуком

Владимир Зеленский фактически объявил войну Виктору Медведчуку. Санкции против политического партнёра лидера ОПЗЖ Тараса Козака, размещение на «Миротворце» данных Оксаны Марченко, слухи о введении санкций против других депутатов из ОПЗЖ – всё говорит о том, что Президент хочет избавиться от ведущей оппозиционной партии страны. Об этом идет речь в статье, опубликованной в издании «Украина.ru».

В публикации говорится о заявлении Зеленского в 2019 году: «…партия Медведчука, там есть ещё большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объёмы кэша откуда, и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

Но за полтора года никакой «громкой истории» украинская власть изобразить не смогла. Поэтому было принято решение идти путём введения санкций, хотя закон о санкциях не предполагает введения санкций против граждан Украины.

Зеленский объяснил свои действия необходимостью противодействовать «пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

«Понятно, что это оправдание. А какие же реальные причины борьбы Зеленского против Медведчука?» – интересуется издание.

В публикации рассматривается Медведчук, как политик № 1, который пришел в большую политику в 1998 году, играл и играет в ней огромную роль.

Напомним, что Виктор Медведчук был главой администрации самого эффективного украинского Президента Леонида Кучмы; фактически является ключевым автором действующей редакции украинской Конституции; в правление Петра Порошенко был неофициальным «министром по отношениям с Россией», обеспечивая коммуникацию между Киевом и Москвой; сейчас возглавляет наиболее рейтинговую оппозиционную партию.

«Зеленский же ничем подобным похвастаться не может. Политиком он стал, только заняв пост Президента, и искусство большой политической игры даётся ему нелегко», – говорится в статье.

Операция против «медиахолдинга Медведчука» началась вскоре после публикации новых партийных рейтингов, которые показали резкое снижение поддержки «Слуги народа» и рост влияния ОПЗЖ. Главное заключается в том, что ОПЗЖ работает на электоральном поле Зеленского – в юго-восточных регионах Украины.

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Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. 

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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