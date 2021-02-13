Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новый дискуссий.
«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — говорится в его заявлении в субботу.
Люнгмани напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.
По его словам, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.
Дискуссии касались также мероприятий в секторе энергетики, добавил глава представительства.
По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.
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