Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новый дискуссий.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — говорится в его заявлении в субботу.

Люнгмани напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По его словам, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

Дискуссии касались также мероприятий в секторе энергетики, добавил глава представительства.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.