Войти
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox pupoli
RSS

Украинцы хотели бы видеть президентом кого угодно, кроме Сытника, – опрос КМИС

494
Украинцы хотели бы видеть президентом кого угодно, кроме Сытника, – опрос КМИС

Нынешний глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг потенциальных кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать 16,2% респондентов. Наименее популярен среди украинцев директор НАБУ Артем Сытник, за которого свои голоса отдали бы только 0,1% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-7 февраля 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС)

«Среди указанных кандидатов относительно всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте оказался бы Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте - Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%), И.Смешко (5,9% и 8,2%), В. Медведчук (3,7% и 5,1%), В.Гройсман (3,2% и 4,5%), А.Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку», - отмечается на сайте института.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook

Отметим, что это уже второй опрос за последнее время, в который в числе потенциальных кандидатов была внесена фамилия главы НАБУ Сытника. Согласно опросу, проведенному с 10 по 20 января 2021 года Центром «Социальный мониторинг, за директора НАБУ готовы были проголосовать 0,2% избирателей.

опрос, Артем Сытник, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 февраля 2021
Воскресенье, 14 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016