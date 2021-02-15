Украинцы хотели бы видеть президентом кого угодно, кроме Сытника, – опрос КМИС

Нынешний глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг потенциальных кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать 16,2% респондентов. Наименее популярен среди украинцев директор НАБУ Артем Сытник, за которого свои голоса отдали бы только 0,1% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-7 февраля 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС)

«Среди указанных кандидатов относительно всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте оказался бы Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте - Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%), И.Смешко (5,9% и 8,2%), В. Медведчук (3,7% и 5,1%), В.Гройсман (3,2% и 4,5%), А.Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку», - отмечается на сайте института.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что это уже второй опрос за последнее время, в который в числе потенциальных кандидатов была внесена фамилия главы НАБУ Сытника. Согласно опросу, проведенному с 10 по 20 января 2021 года Центром «Социальный мониторинг, за директора НАБУ готовы были проголосовать 0,2% избирателей.