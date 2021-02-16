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В вопросах цензуры и диктатуры Зеленский переплюнул своего предшественника Петра Порошенко, – французские СМИ

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В вопросах цензуры и диктатуры Зеленский переплюнул своего предшественника Петра Порошенко, – французские СМИ

Украина все больше и больше погружается в диктатуру и санкции Владимира Зеленского, повлекшие за собой лишение лицензии трех оппозиционных телеканалов, что является полным позором. При этом поддержка Западом такой явной цензуры — полное несоответствие «демократическим ценностям», которые они защищают. Об этом написал популярный французский сайт гражданской журналистики Agora Vox.

Информационный ресурс подчеркивает, что в вопросах цензуры и диктатуры Зеленский превзошел даже Порошенко.

«Санкции против оппозиционного депутата Тараса Козака, который владеет телеканалами „112 Украина“, NewsOne и ZIK подтверждают, что предшественник Зеленского может только позавидовать ему в вопросах цензуры и диктатуры. Как отмечали некоторые пользователи в социальных сетях, Зеленский только что перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко», — говорится в статье французского интернет-издания.

Также автор статьи ставит под сомнения законность официальной версии Киева, по которой телеканалы были закрыты в целях национальной безопасности, якобы чтобы защитить украинских граждан от пророссийской пропаганды.

«Можно подавиться желтым смехом, читая такой пост. Где доказательства того, что эти СМИ финансируются Россией? Где судебное разбирательство? Где официальное объявление Украиной войны России, чтобы оправдать цензуру СМИ, „финансируемых страной-агрессором“? А если цензура и диктатура, которые проповедует постмайданная Украина, соответствуют „европейским ценностям“, то европейцам пора задуматься!» — пишет интернет-ресурс, добавляя, что согласно украинскому законодательству, санкциям могут подвергаться только иностранцы, юридические лица, находящиеся под контролем другого государства, или лица без гражданства.

Также отмечается, что европейские и международные федерации журналистов осудили закрытие украинских телеканалов и квалифицировали это как «внесудебное, политически мотивированное и явное нападение на свободу прессы», которое необходимо срочно прекратить.

«В свою очередь Соединенные Штаты, а также Великобритания поддержали открытую цензуру оппозиционных СМИ на Украине, поблагодарив Зеленского за „его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма прессы“. Купаемся в полном новоязе. Знание — это невежество, цензура — это свобода», — пишет Agora Vox.

А неопределенную позицию Евросоюза в ситуации с украинскими СМИ издание называет «игрой в акробатов», иронично отмечая, что для того чтобы разглядеть открытую диктатуру действительно нужно время.

Истиной же причиной репрессий в отношении оппозиционных телеканалов по мнению французского сайта гражданской журналистики является падение рейтингов действующей власти и рост популярности оппозиции.

«Понятно, что эта мера связана с падением популярности Зеленского и с тем фактом, что последние опросы показывают, что ОПЗЖ станет первой партией на выборах в законодательные органы, имея вдвое больше голосов, чем получит президентская партия! Этот опрос также показывает, что 74,3% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении!» — сообщает ресурс.

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В публикации французского сайта цитируют председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который объяснил, что цензура телеканалов не поможет изменить ситуацию в пользу популярности Зеленского.

«Причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в том, что каждый день простые люди, взяв в руки счета за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на своем родном языке, понимают — их цинично обманули, что они продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным. Сегодня Президент Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу 1500 журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на объективную информацию», — приводит издание слова украинского парламентария.

В заключение Agora Vox призывает вспомнить историю, в частности последствия того, что мировая общественность долго закрывала глаза на преступления нацистской Германии.

«Украина все больше и больше погружается в диктатуру, и Запад поддерживает этот дрейф под предлогом борьбы с Россией, точно так же, как некоторые закрывали глаза на преступления нацистской Германии в 1930-х под предлогом борьбы против СССР. Если история повторяется, то некоторым стоит заглянуть в учебники по истории, чтобы вспомнить, чем она закончилась», — говорится в статье французского сайта гражданской журналистики.

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