ООН выступает против «вакцинного национализма»

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма» путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш выступит на завтрашнем заседании СБ ООН, посвященном борьбе с коронавирусом и вакцинации, и призовет государства к увеличению солидарности.
Отвечая на вопрос о том, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам, Дюжаррик заявил: «Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом».
«Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — указал официальный представитель.
По его словам, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. «Но мы верим, что благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкрепленному финансированием, правительства могут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира», — заявил Дюжаррик.
«Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — добавил он.
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