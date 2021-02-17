В США трем северокорейским программистам предъявили обвинения в краже $1,3 млрд

Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, в среду предъявило обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более $1,3 млрд, в том числе в криптовалюте. Об этом заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.
«Мы продолжаем проливать свет на проводимую КНДР глобальную преступную кампанию. Подобные обвинения в адрес государств — важный шаг в выявлении проблемы, ее озвучивании в строгом юридическом формате и достижении международного консенсуса», — считает он. По версии Демерса, обвиняемые работают на военную разведку КНДР.
Обвинения были предъявлены в рамках начатого еще в 2018 году судебного процесса в штате Калифорния. Тогда Минюст предъявил обвинения во взломе в 2014 году серверов американской кинокомпании Sony Pictures одному из трех хакеров.
В конце ноября 2014 года хакеры провели кибератаку против Sony Pictures и похитили конфиденциальные данные: в интернет были выложены фильмы, еще не вышедшие в прокат, сценарий новой картины о Джеймсе Бонде, а также личная переписка руководства компании. Кроме того, хакеры оставили послание с угрозами, в котором говорилось, что во время показа киноленты «Интервью» ( 2014), в которой речь идет о заговоре против северокорейского лидера Ким Чен Ына, могут быть совершены теракты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016