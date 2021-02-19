Facebook предоставлял недостоверные данные компаниям, которые размещали рекламу в соцсети

В одном из писем сотрудника Facebook говорится, что компания получила доход, которого она «никогда не должна была достичь, учитывая, что он основывается на неправильных данных»
Компания Facebook, возможно, предоставляла фирмам, размещавшим рекламу в принадлежащей ей социальной сети, прогноз по потенциальному охвату с завышенными и вводящими в заблуждение данными. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на материалы судебного разбирательства ряда компаний с интернет-гигантом.
По сведениям телеканала, в одном из электронных писем сотрудника Facebook говорится, что компания получила доход, которого она «никогда не должна была достичь, учитывая, что он основывается на неправильных данных». Согласно материалам судебного разбирательства, завышенные цифры, предоставляемые социальной сетью, базировались «в основном на фальшивых или дублированных аккаунтах», однако Facebook не хотел ничего менять, так как это существенно отразилось бы на доходах интернет-гиганта.
В свою очередь представители Facebook заявили, что несколько внутренних документов компании были вырваны из контекста в интересах истцов, а сама процедура составления прогноза прозрачна.
Как отмечает телеканал, в 2016 году интернет-гигант признал, что неверно подсчитал ряд данных, в том числе число просмотров видео в социальной сети, а также органический охват для бизнес-аккаунтов.
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