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Парламентское большинство Швеции требует санкций ЕС против «Северного потока – 2»

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Парламентское большинство Швеции требует санкций ЕС против «Северного потока – 2»

Шесть парламентских партий Швеции, за исключением Cоциал-демократической рабочей партии и Партии охраны окружающей среды, потребовали от правительства включить запрет на строительство газопровода «Северный поток — 2» в санкционный пакет Евросоюза против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом в пятницу сообщает Шведское радио.

«Нельзя оставаться глухим и слепым к той дискуссии, что ведется в ЕС уже на протяжении нескольких лет. И сейчас шесть парламентских партий говорят: используйте это в качестве инструмента. Шесть партий — это парламентское большинство, и это будет новая позиция Швеции», — сказал в радиоэфире представитель Умеренной коалиционной партии Ханс Валльмарк, курирующий вопросы внешней политики.

Ожидается, что глава МИД Швеции Анн Линде (социал-демократ) поднимет этот вопрос на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник. «Конечно же, я донесу точку зрения парламентского большинства до участников встречи министров иностранных дел, это я обязана сделать. Но ожидать единства ЕС в этом вопросе не следует. Здесь ЕС будет опять разобщен», — отметила она.

По мнению Линде, меры против компаний, которые строят газопровод, отразятся на европейском бизнесе, а не на РФ. «Главное, чтобы санкции были против России, а не Германии и других европейских стран», — подчеркнула она.

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В четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги в ЕС сообщило, что ни одна страна Евросоюза не выступила против введения новых санкций в отношении России в свете ситуации вокруг Навального. По данным его источников, уже в понедельник, 22 февраля, главы МИД стран ЕС поручат Службе по внешним связям подготовить список лиц и организаций, которые могут попасть под санкции. В таком случае ограничения вступят в силу «в течение ближайших недель», пишет агентство. Между тем агентство Блумберг сообщило, что новые санкции ЕС, скорее всего, не будут направлены против влиятельных российских бизнесменов.

Швеция, Северный поток-2
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