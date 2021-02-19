Жертвами непогоды в США уже стали 47 человек

Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 47. Об этом в пятницу со ссылкой на собственные подсчеты сообщила газета The Washington Post.
Ранее телеканал CBS информировал о 34 жертвах непогоды.
По сведениям газеты, наибольшее число погибших зафиксировано в штате Техас, где от инцидентов, связанных с суровыми погодными условиями, скончались 30 человек.
Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.
Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.
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